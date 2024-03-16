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Силы ПВО ликвидировали два украинских беспилотника в Белгородской области

МО РФ: средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Попытка атаки беспилотными аппаратами самолетного типа, согласно данным Минобороны, была пресечена 16 марта около 08:30 утра.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Ранее министерство обороны РФ заявило о восьми сбитых в воздухе снарядах РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Сообщается, что обстрел из РСЗО RM-70 «Вампир» был произведен около 08:00 по мск. До этого сообщалось, что российские средства ПВО сбили за ночь 8 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) нал Белгородской и Курской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж», принадлежащий Вооруженным силам Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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