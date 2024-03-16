Дрон ВСУ атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что украинский беспилотник атаковал Сызранский НПЗ в регионе. Его слова привела пресс-служба губернатора, передает ТАСС.

«Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказано в сообщении Азарова.

Глава региона также заявил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать НПЗ в Новокуйбышевске, которая была пресечена.

До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства российской противовоздушной системы перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

В Белгородской области в ночь на 16 марта был объявлен режим ракетной опасности. Людей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военным руководством заявил, что Киев продолжит наносить удары по «самым уязвимым местам» России, такие точки-мишени уже определены.

Ранее украинский БПЛА врезался в авто в Белгородской области.