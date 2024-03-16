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Власти Италии указали на ядерные риски при отправке войск НАТО на Украину

В МИД Италии предрекли третью мировую войну при отправке войск НАТО на Украину

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Riccardo Antimiani/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

НАТО должно исключить возможность отправки войск на Украину, так как это решение грозит началом третьей мировой войны. К такому выводу пришел глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, чьи слова приводит локальный новостной портал RAI News 24.

При вступлении в войну с Россией есть риск начала третьей мировой войны», — предупредил министр.

Он рекомендует силам Североатлантического альянса не вступать фактически в конфликт между Россией и Украиной и не отправлять туда свой воинский контингент в целях избежание ядерных рисков. Вместо такого сценария лучше защищать международное право и свободу Украины с помощью дипломатических, экономических и технических инструментов.

«Надеюсь, что ни одна сторона не будет вводить туда войска», — заявил глава ведомства.

Таяни также заверил, что прямого участия стран альянса в вооруженном конфликте с РФ «итальянцы, как и все здравые люди, не желают».

До этого американский военный корреспондент Рассел Бентли говорил, что победа России в СВО на Украине либо смена выступающих за войну режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта.

Ранее в США сообщили, что ответят на гипотетический ядерный удар России.

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