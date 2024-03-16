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СМИ рассказали, что ждет украинских военных в тылу

TV2: вернувшиеся с передовых солдаты ВСУ столкнулись с настоящим адом на лечении

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Gleb Garanich/Reuters

Вернувшиеся с фронта украинские военные сталкиваются с ужасным отношением к себе. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

По информации телеканала, ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Шепеля рассказал об «адской» военной медицине на Украине.

«По возвращении домой из-за ранений у него развилась эпилепсия. Но когда он явился на лечение, его поместили в палату для душевнобольных, как он сам выразился», — говорится в публикации.

Как отметил корреспондент телеканал Клаус Борг Рейнхольдт, государственные больницы на Украине не справляются с количеством раненых. Также существует острая нехватка врачей.

До этого газета The Guardian писала, что медики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не доверяют официальным данным Киева о потерях военных.

Владимир Зеленский говорил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек. Однако, по словам врачей, официально опубликованные данные не соответствуют реальным.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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