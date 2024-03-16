Соединенные Штаты избрали Украину в качестве антироссийского оружия, но признают, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя «трещит и сыпется». С таким заявлением выступил российский посол в США Анатолий Антонов, чьи слова передает РИА Новости.

«Американский официоз стал признавать, что фронт трещит. Начинает сыпаться», — утверждает дипломат.

По словам Антонова, вокруг то и дело говорят об успехах Вооруженных сил (ВС) России на фронте, принимая во внимание взятие под контроль армией РФ новых населенных пунктов.

«В будущем ситуация будет усугубляться. Киев близок к серьезному поражению», — заявил глава дипмиссии.

Он также добавил, что на данный момент украинцы «отравлены русофобией» и главной задачей видят ослабление и раздробление РФ, предпринимая для этого любые средства

Некоторое время назад Антонов обвинил американское государство в фактическом участии в конфликте на Украине.

Ранее в посольстве РФ в США высказались о препятствиях недружественных стран на выборах.