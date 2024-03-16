На Украине назвали виды применяемой ВС РФ артиллерии на фронте

Российская армия бьет по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) из всех видов артиллерии. С таким заявлением выступил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире местного телеканала «Прямой».

«Начиная от ствольной артиллерии и заканчивая реактивной», — пояснил военный.

Он подчеркнул, что в последние недели артиллерия Вооруженных сил (ВС) РФ будто «сорвалась с цепи».

Согласно информации отставного генерала, армия России обладает внушительным количеством артиллерийских установок, что не только помогает вести массированный огонь, но также предоставляет возможность быстро подтягивать резервы на том или ином участке фронта.

«Это не паника, это констатация факта», — подытожил Кривонос.

Накануне журнал Forbes написал, что артиллерия российской армии эффективно работает в связке с дронами против ВСУ. Хорошее взаимодействие разведывательных дронов с артиллерийскими орудиями дает возможность российским пушкарям быстро менять цели и наносить удары до того, как цель попытается уйти.

Ранее войска РФ применили дистанционное минирование.