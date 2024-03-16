В МО РФ рассказали о подвиге рядового, спасшего товарищей из-под обстрела

Рядовой Владимир Егоров вынес из-под обстрелов шестерых раненых сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что рядовой Егоров действовал в составе воздушно-десантного подразделения ВС РФ.

«Егоров <...> выполнял боевую задачу по освобождению от украинских боевиков важного населенного пункта. В ходе активных боевых действий рядовой Владимир Егоров лично эвакуировал из-под плотного огня противника шесть российских военнослужащих получивших ранения и оказал им первую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что после этого Егоров вернулся на позицию и продолжил выполнять боевую задачу, в частности, с помощью гранатомета уничтожил украинскую огневую точку.

До этого президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать РФ с участием свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков и порядка 40 бронированных машин, однако нигде успеха они не имели.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.