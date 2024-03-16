В Колумбии прокомментировали возможность передачи российской техники Киеву

Колумбия не станет передавать российскую технику Украине. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей российской и колумбийской сторон.

По информации издания, представитель корпорации «Ростех» в Колумбии Станислав Кудрявцев уточнил, что передача Колумбией вертолетов Ми-17 Украине станет нарушением условий, прописанных в сертификатах конечного пользователя.

«США предложили Колумбии финансовую помощь в обмен на российские вертолеты типа Ми-17. Однако в соответствии с внутренним законодательством Колумбии, российские вертолеты не могут быть проданы или пожертвованы в третьи страны», — пояснил Кудрявцев.

Автор публикации отметил, что Колумбия не входит в перечень стран с пророссийской позицией, как Куба или Венесуэла.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не намерен снабжать Киев такими видами дальнобойных вооружений, применение которых требует участия немецких солдат.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.