Авиабаза «Михаил Когэлничану» в Румынии превратится в военный городок, где смогут проживать 10 тысяч солдат НАТО вместе со своими семьями, для этого потребуются инвестиции в размере €2,5 млрд. Об этом сообщает Pro TV.

На авиабазе постоят здания, больницы и школы. Для этого был экспортировано более 2300 гектаров пахотных земель. Также там планируется вдвое увеличить взлетно-посадочную полосу, возвести склады топлива и несколько ангаров для истребителей и дронов.

Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть. Также планируется создание городской инфраструктуры - детские сады, школы, больница, магазины и парки развлечений.

До этого замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что существует риск российского вмешательства в предстоящие выборы в Румынии, что может изменить баланс сил в Европе.

В то же время он подчеркнул, что румынский народ знает, что его место среди стран Запада, и это не зависит от результатов выборов.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.