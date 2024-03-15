Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авиабазу в Румынии превратят в городок для солдат НАТО за €2,5 млрд

Pro TV: авиабаза в Румынии превратится в городок для 10 тыс солдат НАТО и их семей

close
100%
Global Look Press

Авиабаза «Михаил Когэлничану» в Румынии превратится в военный городок, где смогут проживать 10 тысяч солдат НАТО вместе со своими семьями, для этого потребуются инвестиции в размере €2,5 млрд. Об этом сообщает Pro TV.

На авиабазе постоят здания, больницы и школы. Для этого был экспортировано более 2300 гектаров пахотных земель. Также там планируется вдвое увеличить взлетно-посадочную полосу, возвести склады топлива и несколько ангаров для истребителей и дронов.

Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть. Также планируется создание городской инфраструктуры - детские сады, школы, больница, магазины и парки развлечений.

До этого замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что существует риск российского вмешательства в предстоящие выборы в Румынии, что может изменить баланс сил в Европе.

В то же время он подчеркнул, что румынский народ знает, что его место среди стран Запада, и это не зависит от результатов выборов.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами