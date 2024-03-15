Средства ПВО сбили снаряды РСЗО «Vampire» над Белгородской областью

Минобороны России сообщило, что 15 марта около 17:00 мск была пресечена атака по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении ведомства.

В Белгороде и Белгородском районе четвертый раз за день объявлена ракетная опасность.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над регионом.

Кроме того, около 13:00 мск в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 10 реактивных снарядов RM-70.

15 марта ФСБ заявила о задержании женщины по подозрению в подготовке диверсии в регионе.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.