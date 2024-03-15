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Норвегия отправила Украине средства защиты от ядерных угроз

Норвегия направила Украине средства от ядерных угроз и радиоактивных материалов

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Depositphotos

Норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности при Минздраве и социального обеспечения сообщило, что королевство направило пограничникам Украиын различные виды защитных средств от возможных ядерных угроз и радиоактивных материалов, передает РИА Новости.

«Недавно Норвегия поставила 350 комплектов защитных костюмов, комбинезонов, противогазов, перчаток и бахил», — заявил глава управления Пер Странд.

По его словам, проект финансируется за счет плана правительства в области ядерной энергетики. На протяжении нескольких лет этот план способствовал укреплению украинской ядерной безопасности.

Предполагается, что оборудование поможет пограничникам защититься в случае возможных попыток контрабанды радиоактивных источников.

До этого сообщалось, что Норвегия доведет оборонные расходы до 2% от ВВП уже в 2024 году вместо 2026 года.

Ранее в Норвегии прокомментировали вступление Швеции в НАТО.

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