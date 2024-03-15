На Украине погиб наемник из Германии, воевавший на стороне ВСУ с апреля 2022 года

На Украине погиб 37-летний гражданин Германии, воевавший в составе иностранного легиона ВСУ. Об этом сообщает немецкий портал RND.

В публикации говорится, что мужчина по имени Штефан воевал на Украине с апреля 2022 года. 14 марта он вместе с военнослужащими беспилотного разведывательного подразделения ВСУ попал под артиллерийский огонь в блиндаже. В результате прямого попадания снаряда вся конструкция рухнула, спастись Штефану не удалось.

Из указанной в публикации краткой биографии наемника известно, что он пять лет служил в бундесвере и имел за плечами три командировки в Афганистан. На Украине служил в качестве командира группы разведки.

14 марта Минобороны РФ назвало число уничтоженных иностранных наемников за время СВО.

За день до того Вован и Лексус опубликовали пранки с иностранными наемниками, воюющими на стороне Украины.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об иностранцах в украинской армии.