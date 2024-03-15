Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине погиб наемник из Германии, воевавший на стороне ВСУ с апреля 2022 года

RND: на Украине погиб 37-летний боец интернационального легиона ВСУ из ФРГ

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

На Украине погиб 37-летний гражданин Германии, воевавший в составе иностранного легиона ВСУ. Об этом сообщает немецкий портал RND.

В публикации говорится, что мужчина по имени Штефан воевал на Украине с апреля 2022 года. 14 марта он вместе с военнослужащими беспилотного разведывательного подразделения ВСУ попал под артиллерийский огонь в блиндаже. В результате прямого попадания снаряда вся конструкция рухнула, спастись Штефану не удалось.

Из указанной в публикации краткой биографии наемника известно, что он пять лет служил в бундесвере и имел за плечами три командировки в Афганистан. На Украине служил в качестве командира группы разведки.

14 марта Минобороны РФ назвало число уничтоженных иностранных наемников за время СВО.

За день до того Вован и Лексус опубликовали пранки с иностранными наемниками, воюющими на стороне Украины.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об иностранцах в украинской армии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами