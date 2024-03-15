Военный эксперт: попытки прорыва ВСУ на территорию РФ не создадут новый фронт

Пытаясь прорваться на российскую территорию, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят продемонстрировать Западу незащищенность границ РФ. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Александр Бартош. Кроме того, по его словам, Киеву важно отвлечь основные силы России с других участков фронта.

«Однако вряд ли ВСУ смогут осуществить задуманное. Как следствие, ожидать открытия нового участка фронта я бы тоже не стал. Все же это отдельные попытки прорыва на конкретных локациях, еще и не столь многочисленные, как может показаться на первый взгляд», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что ВСУ больше не ограничиваются вылазками малых диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а применяют тяжелую бронетехнику и авиацию. По его словам, это обусловлено хорошей подготовленностью российской обороны в приграничье.

До этого министерство обороны РФ сообщило о срыве всех попыток диверсий в Белгородской и Курской областях 12-15 марта.

По данным ведомства, безвозвратные потери ВСУ составили 550 человек личного состава, 19 БТР, 16 танков и 15 машин. Уточняется, что среди уничтоженной техники были 11 БМП Bradley американского производства.

Ранее Минобороны РФ поделилось кадрами разгрома ДРГ Украины.