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Появилось видео ракетного удара по штабу ВСУ под Черниговом

Штаб ВСУ под Черниговом поразили квазибаллистической ракетой «Искандер»

Штаб Вооруженных сил Украины под Черниговом и боевая радиолокационная станция при нем, были поражены российскими войсками с помощью ракетного удара. Об этом сообщает Telegram-канал «Русское оружие».

В публикации говорится, что удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и реактивной системой залпового огня «Торнадо». Применялась оперативно-тактическая квазибаллистическая ракета, оснащенная кассетной боевой частью с 54 осколочными боевыми элементами, инициируемыми на высоте 10 метров.

Особенностью квазибаллистической ракеты является низкая траектория полета и способность менять направление движения для противодействия силам ПВО противника. Помимо этого она отличается высокой скоростью, что затрудняет противнику возможность как-либо отреагировать.

13 марта в Харьковской области ВС РФ поразили комплекс Patriot.

9 марта Минобороны России показало кадры уничтожения пусковой установки зенитной ракетной системы С-300 ВСУ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ранее войска РФ уничтожили командный пункт с украинскими офицерами.

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