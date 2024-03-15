Хакеры опубликовали документы украинской армии о потерях танков Abrams

Хакеры из группировки Beregini утверждают, что получили документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях танков Abrams. В своем Telegram-канале они опубликовали скриншоты рапортов и других документов украинских военных.

В документах говорится, что 2 марта одна боевая машина (заводской номер UKR006), выполняя боевое задание, получила повреждение гусеницы, в результате чего экипаж покинул танк.

Другой Abrams 29 февраля загорелся в результате попадания снаряда в районе села Бердичи и был «безвозвратно утрачен».

В документах также раскрывается часть потерь в живой силе ВСУ.

14 марта военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что переданные Украине Abrams оказались не лучшим вариантом военной техники и значительно уступают российским танкам. По его мнению, Киев намеренно массово направляет эти танки на поле боя, чтобы продемонстрировать США их неэффективность и заставить выслать больше вооружения.

До этого журналист назвал главное российское оружие против этих танков.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».