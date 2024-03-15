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МО РФ сообщило, что на Херсонском направлении удалось занять выгодные позиции

МО: на Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российское министерство обороны сообщило в Telegram-канале, что российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении.

«На Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции», — говорится в публикации.

Также сообщалось, что российские бойцы вели артиллерийский огонь по украинским военным, которые пытались прорваться в Белгородскую область в районе приграничного населенного пункта Козинка.

15 марта министерство обороны РФ заявило о полном восстановлении контроля над селом Козинка в Белгородской области. Подчеркивается, что все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей РФ были пресечены, при этом потери ВСУ составили 1,5 тыс. человек (из них 1 тыс. — ранеными), 18 танков и 23 БТР.

Ранее военкор сравнил заходы ДРГ на территорию РФ с полноценной войсковой операцией.

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