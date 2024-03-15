Журналист сравнил военные учебные центры на Украине с тубдиспансерами

Украинский журналист Станислав Асеев сравнил учебные центры ВСУ с туберкулезными диспансерами. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Также Асеев отметил сходство этих учебных центров с СИЗО.

«Плесень, грибок, влажность, полно больных, которым при температуре 39 выдают детские драже от гриппа», — описал условия в учебных центрах журналист.

По словам Асеева, в первый месяц после призыва в учебных центрах новобранцы занимались исключительно работой на кухне и колкой дров и совершенно не занимались подготовкой к боевым действиям. Однако по истечении этого срока, по поступлении в бригады, их начали обучать военному делу.

Станислав Асеев участвовал в так называемой «антитеррористической операции» в ДНР и попал в плен, после чего в 2019 году был выдан украинской стороне в результате обмена пленными.

До этого офицер ВСУ Мельник заявил, что в учебных центрах на Украине учат алкоголизму.

Ранее на Украине назвали устаревшими учебные методички НАТО.