Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист сравнил военные учебные центры на Украине с тубдиспансерами

Украинский журналист Асеев сравнил учебные центры ВСУ с тубдиспансерами

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинский журналист Станислав Асеев сравнил учебные центры ВСУ с туберкулезными диспансерами. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Также Асеев отметил сходство этих учебных центров с СИЗО.

«Плесень, грибок, влажность, полно больных, которым при температуре 39 выдают детские драже от гриппа», — описал условия в учебных центрах журналист.

По словам Асеева, в первый месяц после призыва в учебных центрах новобранцы занимались исключительно работой на кухне и колкой дров и совершенно не занимались подготовкой к боевым действиям. Однако по истечении этого срока, по поступлении в бригады, их начали обучать военному делу.

Станислав Асеев участвовал в так называемой «антитеррористической операции» в ДНР и попал в плен, после чего в 2019 году был выдан украинской стороне в результате обмена пленными.

До этого офицер ВСУ Мельник заявил, что в учебных центрах на Украине учат алкоголизму.

Ранее на Украине назвали устаревшими учебные методички НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами