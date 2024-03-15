Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия выделила полмиллиарда евро на оборонную промышленность

Еврокомиссия выделила €500 млн на производство боеприпасов

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) выделила €500 млн на производство европейской оборонной индустрией боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ЕК. Об этом сообщается на странице ЕК в X.

В заявлении говорится, что эта сумма позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до двух млн единиц в год к концу 2025 года.

5 марта Reuters сообщал, что ЕК предложит Европейскому союзу способы стимулирования военной промышленности, чтобы политическое объединение смогло перейти в режим «военной экономики» на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что европейским странам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это в том числе означает, что оборонная промышленность ЕС должна брать на себя больше рисков при поддержке ЕК.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская экономика не готова к интенсивному военному конфликту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами