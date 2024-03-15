Еврокомиссия выделила полмиллиарда евро на оборонную промышленность

Европейская комиссия (ЕК) выделила €500 млн на производство европейской оборонной индустрией боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ЕК. Об этом сообщается на странице ЕК в X.

В заявлении говорится, что эта сумма позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до двух млн единиц в год к концу 2025 года.

5 марта Reuters сообщал, что ЕК предложит Европейскому союзу способы стимулирования военной промышленности, чтобы политическое объединение смогло перейти в режим «военной экономики» на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что европейским странам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это в том числе означает, что оборонная промышленность ЕС должна брать на себя больше рисков при поддержке ЕК.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская экономика не готова к интенсивному военному конфликту.