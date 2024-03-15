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В Белгороде и пригороде отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом в своем сообщил Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

До этого ракетная тревога прервала голосование на выборах в Белгороде в 8:10 (мск).

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно сильные были в Белгородской области.

В этот же день в Минобороны сообщили, что в ночь на 14 марта российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников в двух регионах.

Также ФСБ сообщила, что силовики задержали в Белгородской области россиянку, которая работала по указанию украинских спецслужб. По данным ведомства, женщина собиралась устроить диверсию на одном из объектов ж/д транспорта. Однако россиянку задержали с поличным, когда она готовилась. В ФСБ отметили, что женщина незаконно купила взрывное устройство и планировала подорвать железнодорожные пути, которые проходят по территории Белгородской области.

Ранее военный эксперт объяснил, ради чего ВСУ атакуют Белгород.

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Обстрелы Белгорода
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