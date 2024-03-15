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В Одессе произошел новый взрыв

«Страна.ua»: в Одессе на юге Украины произошел третий за день взрыв

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Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

Третий по счету за день взрыв произошел в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Новый взрыв в Одессе», — пишет издание, не приведя подробностей.

Утром в этот день сообщалось о двух взрывах в городе. Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога.

В 7.08 мск 15 марта в Киеве и Киевской области была объявлена повторная воздушная тревога. При этом около четырех утра глава Киевской городской военной администрации генерал-полковник Сергей Попко сообщал, что украинская столица подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.

Сирены также звучали в Сумской и Харьковской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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