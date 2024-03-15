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На возобновление производства ракет Taurus Германии потребуется не менее двух лет

FT: для возобновления производства ракет Taurus Германия потратит не менее 2 лет

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Angelika Warmuth/Reuters

На возобновление производства ракет Taurus в Германии потребуется не менее двух лет. Об этом со ссылкой на экспертов пишет британское издание Financial Times.

В публикации говорится, что возобновление производства крылатой ракеты не может быть осуществлено в сжатые сроки, так как «цепочке поставок также приходится увеличивать объем производства или перезапускать производство компонентов, а все это требует времени». Такое мнение выразил Дуглас Барри, старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований.

Другой эксперт, сотрудник Университета Осло Фабиан Хоффман, указал, что в настоящее время в арсенале бундесвера содержится около 600 ракет Taurus, но к эксплуатации пригодна лишь половина из них. Он также выразил мнение, что перед отправкой ракет на Украину Германии следует подумать о собственных запасах вооружений, тем более что ракетные системы в настоящий момент в стране не производятся.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 марта в Германии подтвердили сообщения о модернизации Taurus.

14 марта бундестаг принял решение по резолюции о поставках Украине ракет Taurus.

Ранее Шольц заявил стороннику отправки Taurus Киеву, что таких людей опасаются граждане.

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