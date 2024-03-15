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В Белгороде и Белгородской области второй раз за день звучит ракетная тревога

Мэрия Белгорода сообщила о второй ракетной тревоге за сутки

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Мэрия Белгорода сообщила о второй ракетной тревоге за сутки. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале городской администрации.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — призывают в мэрии.

Тревога также распространяется на Белгородский район.

До этого ракетная тревога прервала голосование на выборах в Белгороде в 8:10 по мск. Она длилась 14 минут.

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно сильные были в Белгородской области.

В этот же день в Минобороны сообщили, что в ночь на 14 марта российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников в двух регионах.

Утром 15 марта ВСУ также обстреляли город. Ранения получили два человека.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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