В Белгороде прозвучал отбой ракетной тревоги

РСЧС объявила об отбое ракетной тревоги в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

О тревоге было объявлено в 8:10 мск. Сообщение об отбое появилось в 8:24 мск.

До этого губернатор Гладков сообщил о закрытии торговых центров Белгорода после атак ВСУ.

По его словам, ТЦ в городе закрывают «пока до конца дня» (14 марта).

«В последующие дни все будет зависеть от оперативной обстановки», — написал чиновник.

Он отметил, что от жителей Белгорода ранее уже поступали просьбы закрыть местные торговые центры.

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно сильные были в Белгородской области.

В этот же день в Минобороны сообщили, что в ночь на 14 марта российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников в двух регионах.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.