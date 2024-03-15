Над российским регионом уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire

Семь реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны России в Telegram-канале.

«15 марта около 08:15 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил об обстреле села Гоголевка Суджанского района региона со стороны Вооруженных сил Украины.

14 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что военнослужащие Украины обстреляли село Хинель Севского района.

Также Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал город Грайворон. При этой атаке один человек получил ранение. Глава региона также констатировал, что были повреждены несколько квартир многоквартирного дома и один частный дом. В результате обстрелов также были выбиты окна в двух учреждениях культуры, в зданиях сбытовой компании, газовой службы и в магазине.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.