Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Тем, кто находится дома, Гладков рекомендовал не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Тех, кто находится на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

В администрации местных жителей также призвали по возможности оставаться дома и не подходить близко к окнам.

Накануне приграничные регионы России подверглись обстрелам, особенно сильные были в Белгородской области.

До этого Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле. В ночь на четверг ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, Минобороны РФ отчиталось об уничтожении дронов. С утра украинская армия непрерывно обстреливала регион. Очевидцы сообщили о взрыве в центре Белгорода.

Ранее Владимир Путин заявил, что атакой дронов Украина пытается сорвать президентские выборы в России.