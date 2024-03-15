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Экс-разведчик рассказал о единственной подходящей для Украины французской бригаде

Экс-разведчик Риттер: Франция может перебросить на Украину только одну бригаду

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Depositphotos

Франция может оперативно отправить на Украину только один батальон, усиленный до бригады. Об этом YouTube-каналу The Rock FOXX заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

По его словам, подходящее подразделение расквартировано в Румынии в составе миссии НАТО «Орел». Оно располагает 13 основными боевыми танками Leclerc и четырьмя истребителями Rafale.

Риттер отметил, что Франция не сможет перебросить на территорию Украины более мощные силы в связи с логистическими проблемами. Он напомнил, что Парижу потребовалось два года мирного времени для планирования операции по развертыванию 12 тыс. военных для учений НАТО «Орион».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна сможет противостоять России в том случае, если возникнет такая необходимость. Что именно собирается сделать Франция, Макрон не уточнил.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

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