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Антифашисты из Европы и Бразилии прибыли в ЛНР

Антифашисты из Европы и Бразилии приехали в ЛНР поддержать Донбасс

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Евгений Биятов/РИА Новости

Антифашисты из Европы и Бразилии прибыли в Луганскую народную республику (ЛНР) в знак поддержки жителей Донбасса. Об этом сообщило РИА Новости.

В регион приехали общественники из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии. По данным агентства, они уже посетили мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса».

Председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов отметил, что такой жест сделан иностранцами, чтобы жители Донбасса видели поддержку тысяч и миллионов людей из других стран.

Антифашисты в свою очередь признались журналистам, что стыдятся военной помощи, которую Европа оказывает Украине.

До этого британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок оказалась в политической изоляции в Германии из-за своей позиции по поводу передачи ракет Taurus Киеву. Так он прокомментировал реакцию Бербок на предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона передать дальнобойные ракеты Taurus Лондону для их последующей отправки на Украину.

Ранее публицист, ветеран боевых действий в Донбассе, участник специальной военной операции Танай Чолханов заявил, что сценарий полномасштабного столкновения между Россией и НАТО в ближайшее время маловероятен.

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