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В Калужской области средства ПВО сбили украинские беспилотники

Губернатор Калужской области сообщил о четырех сбитых беспилотниках ВСУ

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В Калужской области силы российской противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — пишет Шапша.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью.

Согласно информации ведомства, атака была совершена около 17:00 по московскому времени. Нейтрализовать дрон удалось дежурными средствами ПВО в небе над Орловской областью. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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