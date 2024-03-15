В Калужской области средства ПВО сбили украинские беспилотники

В Калужской области силы российской противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — пишет Шапша.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью.

Согласно информации ведомства, атака была совершена около 17:00 по московскому времени. Нейтрализовать дрон удалось дежурными средствами ПВО в небе над Орловской областью. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.