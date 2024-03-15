На Западе оценили работу российской артиллерии

Артиллерия российской армии эффективно работает в связке с дронами против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание Forbes.

«Теперь стало очевидно, что российская убийственная связка — дроны и артиллерия — <...> становится все лучше», — пишет военный обозреватель Дэвид Экс.

Хорошее взаимодействие разведывательных дронов с артиллерийскими орудиями дает возможность российским пушкарям быстро менять цели и наносить удары до того, как цель попытается уйти. Плюсом также является увеличение общего количества дронов, идущих на снабжение российской армии — а это значит, что артиллерия получает возможность организовать обширные сети управления, интегрирующие в систему множество орудий.

Это позволяет держать под угрозой украинские позиции на глубину до 80 километров, пишет Экс.

До этого стало известно, что в армии России ведется разработка военно-учетной специальности пилотов FPV-дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.