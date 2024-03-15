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Макрон вновь заявил о готовности противостоять России

Макрон считает, что Франция сможет противостоять России

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Petr David Josek/AP

Франция сможет противостоять России в том случае, если возникнет такая необходимость. Об этом в эфире телеканала France 2 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Для нас наступило время сопротивления. Если ситуация ухудшится — мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит», — заявил Макрон.

Что именно собирается сделать Франция, Макрон не уточнил. Однако после этого сразу добавил, что французская армия не воюет ни с Россией, ни с российским народом, а только продолжает поддерживать Украину.

До этого сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова архиепископа Кентерберийского, духовного главы Англиканской церкви, который выступил против «духа войны» и назвал Макрона «сомнамбулой, несущей бедствие».

14 марта Макрон признал неготовность к «большой войне». Экономика Франции не готова к военному конфликту высокой интенсивности, подобному войне против России, уточнил лидер европейского государства.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

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