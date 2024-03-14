Военкор Коц: ичкерийцы участвовали в атаках на российскую границу

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в составе украинских диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), наносящих атаки по Белгородской и Курской областям, замечены выходцы из Ичкерии («Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» признан в РФ запрещенной терорристической организацией), а именно полевой командир Абдул Хаким аш-Шишани, воевавший против федеральных сил в Чечне на стороне Ичкерии.

«В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди», — говорится в публикации.

Согласно информации военкора, они называют себя последователями таких боевиков, как Шамиль Басаев.

«Собрали весь сброд предателей, вырусей и поклонников признанного во всем мире террориста. И не стесняются», — пишет Коц.

Военкор воззвал к российским военным из Чечни со словами: «Ахмат, ваш выход!».

В декабре автор книги «Чеченская война», историк Евгений Норин рассказал «Газете.Ru», как чеченские боевики похищали людей.

Ранее Кадыров высмеял украинских депутатов, напомнив об упразднении Ичкерии.