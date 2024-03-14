В Новороссийске проведут учения со стрельбой

В четверг, 14 марта, в Новороссийске проведут учения с выполнением стрельб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация города.

По ее информации, учения пройдут с 21:00 мск до 23:00 мск в акватории морского порта Новороссийск. Их проведут силы Новороссийской военно-морской базы.

12 марта стало известно, что в Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая — «Морской пояс безопасности-2024».

В маневрах участвуют военнослужащие и корабли военно-морских флота и сил трех стран. От России это боевые корабли Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников».

Главной целью учений заявлена отработка защиты морской экономической деятельности.

В ходе учений российские, иранские и китайские военные корабли проведут совместное маневрирование и стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработают сценарий по освобождению захваченного пиратами судна.

Ранее в США заявили, что атаки ВСУ на Крым не приведут к успехам на поле боя.