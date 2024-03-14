Минобороны РФ назвало число уничтоженных иностранных наемников за время СВО

За время проведения специальной военной операции (СВО) было ликвидировано 5962 иностранных наемника. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

«С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников», — сказано в публикации.

По информации министерства, лидером по числу уничтоженных наемников является Польша — оттуда на Украину прибыли 2960 человек, ликвидированы 1497. Из Грузии приехали 1042 наемника, 561 из них уничтожены. США потеряли 491 из 1113 американских наемников. Также ликвидированы 422 из 1005 канадских наемников, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии прибыли 235 наемников, уничтожены 88.

На этой неделе президент России Владимир Путин рассказал, что иностранные наемники участвовали в попытках Украины атаковать приграничные регионы РФ.

До этого Путин заявил, что иностранные наемники, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), несут потери «из-за своей глупости».

Ранее во Франции назвали предупреждением для НАТО удар российских войск по группе наемников.