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Губернатор Орловской области сообщил об уничтожении третьего за день беспилотника

Клычков: над Орловской областью уничтожен третий за день беспилотник

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РИА «Новости»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении третьего за день беспилотника самолетного типа в регионе.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По его словам, оперативные службы работают на месте. Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 14 марта около 16:00 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать c применением беспилотного аппарата самолетного типа объекты на территории РФ. Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотник был сбит.

До этого Клычков подтвердил, что в регионе 14 марта сбили беспилотник. Об атаке украинского БПЛА на Орловскую область ранее сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел примерно в 13:20 мск. Дрон был уничтожен средствами российской противовоздушной обороны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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