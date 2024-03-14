Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Орловской областью

Министерство обороны России сообщило, что 14 марта около 16:00 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать c применением беспилотного аппарата самолетного типа объекты на территории РФ.



Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Орловской области.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что в регионе 14 марта сбили беспилотник. Об атаке украинского БПЛА на Орловскую область ранее сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел примерно в 13:20 мск. Дрон был уничтожен средствами российской противовоздушной обороны.

Также в Минобороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.