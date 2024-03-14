Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Орловской областью

МО РФ: cилы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Орловской областью

close
100%
Shutterstock

Министерство обороны России сообщило, что 14 марта около 16:00 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать c применением беспилотного аппарата самолетного типа объекты на территории РФ.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Орловской области.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что в регионе 14 марта сбили беспилотник. Об атаке украинского БПЛА на Орловскую область ранее сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел примерно в 13:20 мск. Дрон был уничтожен средствами российской противовоздушной обороны.

Также в Минобороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами