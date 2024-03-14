Столтенберг признал, что удары по Черноморскому флоту наносились ракетами НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что удары по кораблям Черноморского флота наносились ракетами, поставленными странами-членами Североатлантического альянса. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО».

До этого на пресс-конференции Столтенберг заявил, что капитуляция Киева не принесет мира, нужны переговоры, которые должны «сохранить Украину как суверенную и независимую нацию».

Таким образом генсек НАТО ответил на комментарий папы Римского Франциска о возможности капитуляции Украины в конфликте с Россией. Глава римско-католической церкви призвал Киев и Москву начать переговоры, а также обратил внимание на необходимость проигрывающей стороне набраться смелости и поднять «белый флаг».

Ранее в НАТО оценили возможность достичь мира путем капитуляции Украины.