Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

close
100%
YouTube

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.

Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» сообщает, что причиной объявления тревоги по всей стране стал взлет самолета МиГ-31К.

14 февраля воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях Украины.

До этого в Белгороде отменили воздушную тревогу, она продлилась около 40 минут.

Также сообщалось о повреждениях в Днепропетровской области Украины после пожара. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. В 9:22 мск сигнал тревоги прозвучал в Полтавской и Харьковской областях. Затем ее объявили в Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Киевской и Черниговской.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами