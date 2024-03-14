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Над Орловской областью сбили беспилотник

Минобороны РФ: силы ПВО сбили украинский дрон над Орловской областью

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытку атаки ВСУ провели около 13:20 мск, и дрон был успешно уничтожен. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В ночь на 12 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

Атаки ВСУ продолжились 13 и 14 марта. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Ивнянском районе атаковали населенный пункт Покровка. Для нападения украинские военные использовали беспилотник самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВСУ повредили домовладение во время обстрела села в Брянской области.

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