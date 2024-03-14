Над Орловской областью сбили беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытку атаки ВСУ провели около 13:20 мск, и дрон был успешно уничтожен. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В ночь на 12 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

Атаки ВСУ продолжились 13 и 14 марта. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Ивнянском районе атаковали населенный пункт Покровка. Для нападения украинские военные использовали беспилотник самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВСУ повредили домовладение во время обстрела села в Брянской области.