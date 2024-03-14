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В Белгороде и Белгородском районе отменили воздушную тревогу

Мэрия Белгорода объявила об отмене ракетной опасности

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Телеграм-канал «ДЕМИДОВ»

В Белгороде отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил Telegram-канал городской администрации.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Ивнянском районе атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа подвергся населенный пункт Покровка.

Также Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал город Грайворон в Белгородской области, один человек получил ранение. Глава региона заявил, что были повреждены несколько квартир многоквартирного дома, а также одно частное жилое домовладение. Кроме того, были посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, в зданиях сбытовой компании, газовой службы и в магазине. Один мужчина получил ранения.

Ранее в Белгороде сообщили о громком взрыве в центре города.

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