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Военный эксперт раскрыл, на что указывают заходы ДРГ на территорию РФ

Военный эксперт Липовой: Киев не считается с потерями

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Gleb Garanich/Reuters

Киев совсем не считается с потерями, отправляя диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на российскую территорию. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил военный эксперт Сергей Липовой. По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) посылает людей на заведомо провальные операции и не делает никаких выводов.

«Эти попытки были, есть и будут. Это еще раз подтверждает террористическую сущность наших соседей, киевского режима. И это будет и дальше продолжаться. Мы должны учитывать специфику наших соседей и своевременно это все купировать», — сказал Липовой.

14 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские ДРГ продолжают попытки проникнуть на территорию региона. По его словам, российские пограничники и бойцы Вооруженных сил РФ не дают диверсантам это сделать.

12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. На фоне попытки вторжения, ВСУ атаковали регионы ракетами и дронами. Минобороны РФ заявило, что отбиты все нападения, граница не нарушена. По российским сводкам, Украина потеряла 234 человека, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.

Ранее ВСУ обстреляли трактор и авто в селе Щетиновка Белгородского района.

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