В МАГАТЭ прокомментировали информацию об ударе Украины по Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) располагает информацией об атаке на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

«Агентство выпустит комментарий по теме завтра», — отметили там.

Ранее генеральный директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что на станции побывали эксперты Международного агентства по атомной энергии. По его словам, оборудование и персонал станции в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не пострадали.

До этого Telegram-канал «RT на русском», ссылаясь на пресс-службу станции сообщал, что Украина обстреляла объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Украинские военнослужащие сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища.

11 марта постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что ВСУ стали чаще использовать беспилотники вокруг Запорожской АЭС, что может привести к ЧП. Он назвал ситуацию вокруг станции неспокойной.

Ранее в России заявили, что спецназ ВСУ отрабатывает штурм и удержание Запорожской АЭС.