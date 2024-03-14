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В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших после обстрела ВСУ

Гладков: житель Белгорода погиб от обстрелов ВСУ, еще шесть человек пострадали

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В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали шесть человек: четыре женщины и двое мужчин. Подробности в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что в городской больнице №2 города Белгорода находятся трое пострадавших: у одной женщины осколочное ранение лопатки, у второй женщины закрытый перелом плеча и мужчина с осколочными ранениями поясницы. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Гладков добавил, что в результате обстрела погиб мужчина за рулем автомобиля. Украинский снаряд прилетел прямо в двигатель машины.⠀

Губернатор уточнил, что в результате обстрела по городу выявлены повреждения в 11 домовладениях, двух квартирах, а также гостинице, фитнесс-зале и медучреждении. Пострадали 53 автомобиля.

До этого утром 14 марта над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов. По данным российского оборонного ведомства, воздушные цели сбили над регионом в 8:30 мск. Таким образом, российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По возможности он призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее Росгвардия сбила дроны ВСУ на подлете к Белгородской ТЭЦ.

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