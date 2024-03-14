Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) со скепсисом отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского, что наступление российской армии якобы удалось остановить. Об этом сообщило Радио Дании (Danmarks Radio, DR).

В публикации говорится, что солдаты встретили заявление Зеленского лишь кривой ухмылкой. Автор статьи отметил, что для бойцов такие слова — не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное.

В свою очередь украинские солдаты пожаловались на острую нехватку боеприпасов и снаряжения на поле боя.

Зеленский сообщал об успехах на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако на самом деле ситуация совершенно другая, писало издание Newsweek. Авторы отмечали, что российские силы продвигаются по всем направлениям фронта.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Он отметил, что с момента своего назначения главой ВСУ успел поработать в двух бригадах. В обеих постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения подразделений российской армии.

Главком ВСУ добавил, что российские военные продолжают наступать и сейчас прилагают основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

Ранее президент России Владимир Путин назвал способ минимизации потерь РФ в СВО.