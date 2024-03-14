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Над Белгородской областью ликвидировали украинский беспилотник

Минобороны РФ: силы ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области

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Илья Галахов/Global Look Press

Утром 14 марта над территорией Белгородской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательный аппарат самолетного типа сбили в 9:30 мск. Там отметили, что российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

Этим же утром Белгород подвергся атаке украинского дрона. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, но огонь потушили.

Ночью Гладков сообщал об атаке двух беспилотников на поселок Прохоровка в Прохоровском районе Белгородской области. БПЛА «совершили падение с последующей детонацией», написал он, добавив, что пострадавших нет.

До этого губернатор заявлял, что в приграничном с Украиной городе Грайвороне из-за обстрелов нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Курской области рассказал об обстрелах со стороны ВСУ 14 марта.

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Обстрелы Белгородской области
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