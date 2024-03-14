Российские военные ведут бой с украинской ДРГ у границы с Белгородской областью

У границы с Белгородской областью ликвидировано 12 украинских диверсантов и две машины Bradley. об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подошла со стороны с украинской деревни Поповка — к селу Сподарюшино. В настоящее время там идет в бой. Всего в составе ДРГ находятся около 30 человек. Поднята авиация.

Также под обстрелом находятся Грайворон и Козинка.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Грайворон, один человек получил ранение. Глава региона заявил, что были повреждены несколько квартир многоквартирного дома, а также одно частное жилое домовладение. Кроме того, были посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, в зданиях сбытовой компании, газовой службы и в магазине. На местах обстрелов работают все оперативные службы.

Ранее Белгород подвергся атаке украинского беспилотника самолетного типа.