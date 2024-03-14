В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Данные об этом появились на официальном ресурсе оповещения населения.

До этого в подконтрольной украинским властям части Запорожской области оказались разрушены объекты инфраструктуры, сообщал руководитель назначенной Киевом администрации Иван Федоров.

12 марта Федоров также без уточнения деталей сообщал, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения.

11 марта в Запорожье также произошли несколько взрывов. На подконтрольной Украине части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены, заявлял Иван Федоров. Тогда он тоже уточнил, сколько объектов были повреждены и какие именно разрушения были получены.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее взрывы произошли в Харькове.