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ВС США сообщили об уничтожении четырех БПЛА Йемена

ВС США сообщили, что уничтожили четыре беспилотника и одну ракету в Йемене

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Shutterstock

Вооруженные силы США сообщили об уничтожении четырех беспилотников и одной ракеты типа «земля-воздух» в районах Йемена, находящихся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

В CENTCOM отметили, что БПЛА и ракета представляли угрозу торговым судам и американским военным кораблям, находящимся в регионе. Хуситы выпустили одну противокорабельную ракету в направлении Аденского залива, но она не задела ни одного судна.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что хуситы провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты.

Отмечается, что она может развивать скорость до 10 тысяч км/час. Хуситы намерены использовать ракету для атак по целям в Красном море, а также по целям на территории Израиля.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

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