Экс-советник прежнего лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратил внимание на сигнал, содержащийся в выступлении главы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса перед конгрессом. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Соскина, анализ заявлений американской разведки позволяет сделать вывод, что без поддержки Вашингтона Киев рискует потерять территории. В связи с этим эксперт считает, что у украинских властей нет другого выхода, кроме как начать мирные переговоры и прекратить огонь.

Соскин подчеркнул, что Украине необходимо немедленно объявить перемирие и приступить к переговорам. Он отметил, что помощь со стороны Европы недостаточна для изменения ситуации в стране. Экс-советник полагает, что Россия прорвет линию фронта и захватит Харьков и Одессу, опираясь на мнение ведущих разведывательных специалистов мира.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс указал на причину, по которой Украине придется начать мирные переговоры с Россией уже через год. Он предположил, что Киев согласится на такой шаг в случае отсутствия дополнительной финансовой поддержки со стороны Вашингтона.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.