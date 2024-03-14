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На Украине рассмотрели сигнал в докладе главы ЦРУ

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что у Киева нет выхода, кроме перемирия

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Efrem Lukatsky/AP

Экс-советник прежнего лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратил внимание на сигнал, содержащийся в выступлении главы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса перед конгрессом. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Соскина, анализ заявлений американской разведки позволяет сделать вывод, что без поддержки Вашингтона Киев рискует потерять территории. В связи с этим эксперт считает, что у украинских властей нет другого выхода, кроме как начать мирные переговоры и прекратить огонь.

Соскин подчеркнул, что Украине необходимо немедленно объявить перемирие и приступить к переговорам. Он отметил, что помощь со стороны Европы недостаточна для изменения ситуации в стране. Экс-советник полагает, что Россия прорвет линию фронта и захватит Харьков и Одессу, опираясь на мнение ведущих разведывательных специалистов мира.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс указал на причину, по которой Украине придется начать мирные переговоры с Россией уже через год. Он предположил, что Киев согласится на такой шаг в случае отсутствия дополнительной финансовой поддержки со стороны Вашингтона.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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