Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров поделился кадрами поражения украинских ДРГ

Кадыров показал кадры поражения ДРГ ВСУ при попытке прорыва границы России

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) при попытке прорыва границы РФ. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, речь идет о Харьковском направлении. ВСУ наступали, используя тяжелую боевую технику.

«Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление. Воздушная разведка совместно с артиллерией и операторами БПЛА отработала очень хорошо. По позициям противника удары наносились быстро и крайне точно», — поделился Кадыров.

Он отметил, что наступление украинских ДРГ оказалось неудачным, наступавшие были ликвидированы.

До этого военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин говорил, что попытка проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию России, сделанная накануне, носит сугубо информационный характер и приурочена к предстоящим президентским выборам в РФ. С военной точки зрения это бессмысленно и рискованно.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами