Кадыров поделился кадрами поражения украинских ДРГ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) при попытке прорыва границы РФ. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, речь идет о Харьковском направлении. ВСУ наступали, используя тяжелую боевую технику.

«Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление. Воздушная разведка совместно с артиллерией и операторами БПЛА отработала очень хорошо. По позициям противника удары наносились быстро и крайне точно», — поделился Кадыров.

Он отметил, что наступление украинских ДРГ оказалось неудачным, наступавшие были ликвидированы.

До этого военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин говорил, что попытка проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию России, сделанная накануне, носит сугубо информационный характер и приурочена к предстоящим президентским выборам в РФ. С военной точки зрения это бессмысленно и рискованно.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.