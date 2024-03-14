Стало известно о подготовке США к конфликту с Россией в новом регионе

Армия США активно готовит солдат к конфликтам в холодном климате. Об этом сообщает американский портал Business Insider.

В публикации подчеркивается, что американская сторона подготавливает свою армию для начала конфликта с Российской Федерацией в новом регионе — Арктике.

Издание утверждает, что Вашингтон начал больше уделять на это внимание, а подобное решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая в регионе.

По предположениям BI, военные США разработали стратегию для ведения боя в холодном климате. В феврале они провели учения на Аляске для адаптации солдат к экстремальным условиям, говорится в публикации.

BI отмечает, что возможности американских военных проводить операции на Севере серьезно сократились после окончания Холодной войны и начала конфликтов на Ближнем Востоке.

До этого заместитель командующего воздушно-космической обороной Северной Америки генерал Блейз Фроули заявил, что действия России в Арктике вызывают тревогу у западных стран.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.